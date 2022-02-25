Kuzey Irak'da 12 terörist öldürüldü 0:00 / 0:00

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesi ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.