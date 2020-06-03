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Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe üstüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait 20-25 teröristin sığınabileceği bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi

MSB

Milli Savunma Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK'Ya ait bir sığınağın imha edildiğini bildirdi. Sosyal medya Twitter hesabından paylaşımda bulunan MSB şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek!

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