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        Haberler Gündem Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu - Güncel haberler

        Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 20:29 Güncelleme: 05.06.2024 - 20:29
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        "1 PKK'lı terörist teslim oldu"
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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