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        Haberler Gündem Güvenlik Irak'ın kuzeyindeki Garada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Garada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 18:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:36
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        3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek."

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