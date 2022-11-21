Irak'ın kuzeyine füze ve İHA saldırısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ortadoğu Irak'ın kuzeyine füze ve İHA saldırısı
ABONE OL

Irak'ın kuzeyindeki iki bölgeye füze ve İHA saldırısı

Irak'ın kuzeyinde, Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki iki ayrı noktaya füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi

Irak'ın kuzeyine füze ve İHA saldırısı
Irak'ın kuzeyine füze ve İHA saldırısı
0:00 / 0:00
AA

Irak'ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına füze ve insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP karargahına füzeli saldırı ve Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca saldırıların yol açtığı hasarın henüz bilinmediği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zelenskiy'den Luhansk açıklaması: "Yavaş yavaş ilerliyoruz"
DÜNYA Zelenskiy'den Luhansk açıklaması
İranlı Sünni din adamlarından Tahran hükümetine çağrı
DÜNYA İranlı Sünni din adamlarından Tahran hükümetine çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ile görüştü
İsrail'den Katar'a ilk doğrudan uçak seferi gerçekleşti
DÜNYA İsrail'den Katar'a ilk doğrudan uçak seferi ...
ABD'de kar fırtınası: New York'ta 2 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA ABD'de kar fırtınası
İran'daki protestolarda can kaybı artıyor
DÜNYA İran'daki protestolarda can kaybı artıyor
Çin'de 6 ay sonra Kovid-19'dan ilk ölüm kayıtlara geçti
DÜNYA Çin'de aylar sonra Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti
İran lideri Hamaney ülkedeki protestolar ve olaylarla ilgili konuştu: Bu kötülüklere son verilecek
DÜNYA Hamaney'den protestolara ilişkin açıklama
Baltık Denizi'nde gerilim: Rus savaş uçakları NATO güçlerine emniyetsiz şekilde yaklaştı
DÜNYA Baltık Denizi'nde gerilim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.