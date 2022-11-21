Irak'ın kuzeyine füze ve İHA saldırısı 0:00 / 0:00

AA

Irak'ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına füze ve insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP karargahına füzeli saldırı ve Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi tarafından yapılan açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca saldırıların yol açtığı hasarın henüz bilinmediği belirtildi.