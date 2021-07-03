Irak'ın Ninova kentinde enerji nakil hatlarına bombalı saldırı 0:00 / 0:00

AA

Kuzey Elektrik Enerji Nakil Şirketinden yapılan açıklamaya göre, dün gece Ninova kentindeki 3 enerji nakil hattına düzenlenen bombalı saldırılar nedeniyle bölgeye elektrik hizmeti verilemiyor.

Ayrıca, kentteki 6 yüksek elektrik direği de sabote edildi.

Öte yandan, aşırı sıcakların yaşandığı ülkenin kuzeydeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki (IKBY) kentler dışında diğer tüm kentlerde yaşanan elektrik kesintileri, halkın büyük tepkisine yol açtı. Ülkenin güneydeki Misan kentinde elektrik kesintilerini protesto için düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesinde 1 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

7 HAZİRAN'DA SALAHADDİN TERMİK SANTRALİ'NE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Irak Elektrik Bakanlığı, 27 Haziran'da ülkenin kuzeyindeki Salahaddin Termik Santrali'nin, Katyuşa füzesiyle hedef alındığını, santralin kazan bölümünde büyük hasar oluştuğunu bildirmişti. Terör örgütü DEAŞ/IŞİD söz konusu saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Irak'ta dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi haricindeki 18 kentin 15'inde elektrik kesintileri yaşanmış, Bakanlık kesintilerin DAEŞ saldırısında oluşan hasar nedeniyle gerçekleştiğini açıklamıştı.

Irak Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş, geçen çarşamba elektrik kesintileri nedeniyle artan protestoların ardından istifa etmişti.

Elektrik ihtiyacının büyük bölümünü İran'dan karşılayan Irak, yıllardır uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı ve artık kronikleşen bir kriz ile boğuşuyor.