Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, bir grup protestocu valilik binasının önünde toplanarak binaya taş atmaya başladı.Zikar'daki protestocular daha sonra valilik binasının bulunduğu caddeyi araba lastikleri yakarak trafiğe kapattı.Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmet yetersizlikleri nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti. Protestolar başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki kentlerin tamamını da kapsamıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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