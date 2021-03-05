Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 2019'dan bu yana 138 kişi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 2019'dan bu yana 138 kişi öldü

Irak hükümeti, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle 2019'dan bu yana aralıklarla devam eden protestolarda 138 kişinin hayatını kaybettiğini, 720 kişinin yaralandığını duyurdu.

Irak'ın Zikar vilayetindeki gösterilerde 2019'dan bu yana 138 kişi öldü
AA

Hükümete bağlı Şehitler Vakfının Terör Mağdurları ve Askeri Operasyonlar Dairesi Genel Müdürü Tarık el-Mendelavi, Irak resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, bugüne kadar Zikar'daki gösterilerde yaşamını yitiren 117 kişinin ailesine 10 milyon Irak dinarı (yaklaşık 7 bin dolar) tazminat ödendiğini belirtti.

Zikar'da 2019'dan bu yana aralıklarla devam eden gösterilerde 138 kişinin öldüğünü, 720 kişinin yaralandığını aktaran Mendelavi, yaralanan 300 kişiye de ayrıca tazminat verildiğini kaydetti.

Mendelavi, son olarak geçen hafta 5 protestocunun öldüğü, aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 271 kişinin yaralandığı olayların ardından "Zikar'da sükûnetin hakim olduğunu" ifade etti.

Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı. Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.

Son olarak Zikar'da 22 Şubat'ta işsizlik ve kamu hizmetindeki yetersizlik nedeniyle yeniden gösteriler başlamıştı. Zikar Valisi Nazım Waili'nin istifasını isteyen göstericiler, araba lastikleri yakarak yolları trafiğe kapatmış ve valilik binasını taşlamıştı. Gösterilerin beşinci gününde 3 kişinin ölümünün ardından Zikar Valisi Waili istifa etmek zorunda kalmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME