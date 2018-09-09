Irak ordusu Basra sokaklarına konuşlandı, hayat 'normale döndü'

Irak'ın güneyinde yer alan Şii kenti Basra, geçtiğimiz hafta boyunca işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle yaşanan sokak gösterilerinin ardından normale döndü.
Bağdat'tan gönderilen askeri birliklerin Basra sokaklarında görev almaya başladığı ve durumun normalleşmesi üzerine sokağa çıkma yasağının da kaldırıldığı belirtildi.
Kentteki hükümet binalarının da bugün itibariyle yeniden açılmaya başlayacağı kaydedildi.
İşsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle başlayan protestolar hızla yayılarak şiddetlenmiş ve kentteki birçok hükümet binası ateşe verilmişti.
Çıkan olaylarda 15 kişi hayatını kaybetmişti.
Protestocular parti merkezlerinin yanı sıra, İran konsolosluğuna da saldırmış ve İran'ın Irak siyaseti üzerindeki etkisine dikkat çekerek, değişim çağrısı yapmışlardı.
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