Irak petrolünü taşıyacak vagonlar yola çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Irak petrolünü taşıyacak vagonlar yola çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Irak Demiryolları için Kocaeli'de üretilen ve ilk parti teslimatı başlayan vagon tankları yolcu etti.

Irak petrolünü taşıyacak vagonlar yola çıktı
AA

Dilovası'nda kurulu Cryocan firması tarafından Irak Demiryolları için üretilecek 400 vagon tanktan üretimi tamamlanan 50'sinin sevkiyatına başlandı.

Firma 2021 sonuna kadar 100 tank vagonun daha üretimini tamamlayarak Irak'a teslim etmeyi hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, söz konusu tank vagonların üretildiği Dilovası'ndaki fabrikayı ziyaret etti.

Ziyarette firmanın yönetim kurulu başkanı Tekin Urhan'dan bilgi alan Varank, daha sonra üretim tesislerini gezerek, üretimi tamamlanan vagon tanklarını inceledi.

Irak'a gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıkan ilk vagonları uğurlayan Varank, Gebze'de 2009'da kurulan Cryocan'ın yüzde 70 büyüme ortalamasıyla Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmaları arasına girdiğini söyledi.

Varank, 1 metreküpten 5 bin metreküpe, 1 bardan 100 bara kadar yüksek basınçlı tank üreten şirketin bu alanda dünyanın saygın firmaları arasında yer aldığını kaydederek, "Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen, bu alana yatırım yapan bir şirketimiz. Savunma sanayi, parçacık hızlandırıcı ve uzay teknolojilerinde kullanılan, nitrojen ve likit hidrojen tankı gibi yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretebiliyorlar. Türkiye'nin sahip olduğu kabiliyetleri bizzat yerinde görmek bizi gerçekten gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

Şirketin ihracat performansına değinen Varank, "Cryocan toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80'ini 66 ülkeye ihraç etmektedir." dedi.

Bakan Varank, şirketin Erciyes Teknopark'ta Ar-Ge Ofisi ve Tasarım Merkezi'nin projeleri ile sektöründe lider konumda olduğuna dikkati çekti.

Firmanın, demir yolunda kullanılmak üzere Türkiye'nin ilk anahtar teslim Petrol ve LPG Vagon tankı imalatını da gerçekleştirdiğini vurgulayan Varank, "Kocaeli'de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karadan demir yoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

'400 ADEDE KADAR DEVAM EDECEK'

Tekin Urhan da 10 yıldır Dilovası'nda kriyojenik ve basınçlı kaplar imal ettiklerini söyledi.

Ürünlerinin likit sanayi gazlarının depolanmasında kullanıldığını belirten Urhan, tasarım, Ar-Ge ve üretimi tamamen Dilovası'ndaki tesislerde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Urhan, Irak'ın toplam 2 bin vagon tankla petrol taşımacılığını demir yoluna kaydırmayı planladığı bilgisini vererek şöyle devam etti:

"Irak Demiryolları şu anda petrol taşımacılığını kara yolundan demir yoluna kaydırmak üzere bir proje yürütüyor. Irak Demiryolları bu projede yoluna Cryocan ile yürümeye karar verdi. Şu anda 50 tankın ilkini gönderiyoruz. 400 adede kadar devam edecek bu üretim. 2022 yılının sonuna kadar teslimatlarımız devam edecek."

Bu yıl sonuna kadar 100 vagonun daha teslimatını yapmayı hedeflediklerini aktaran Urhan, "Şu anda ilk vagon tanklarımızın teslimatını yapıyoruz. Sanayi Bakanımız bizimle beraber, bunun heyecanı içindeyiz. Bugün itibarıyla uğurluyoruz. Karşı tarafta da Irak Ulaştırma Bakanı karşılayacak." ifadelerini kullandı.

Urhan, Irak için ürettikleri tank vagonlarda fuel-oil, crude oil veya LPG depolandığı bilgisini vererek, "Tamamen yine tasarımı bize ait. Kendi mühendislerimiz tarafından tasarlanıp üretiliyor. İkinci adım olarak LPG'nin demir yollarında taşınmasına yönelik projeler için LPG vagon tank üretimine başladık. İlk prototip hazır." dedi.

Dünyanın her yerinde tank ve tankerlerinin çalıştığını vurgulayan Urhan, ürünlerini 66 ülkeye ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sevgililer Günü için 4.5 milyon gül satılması bekleniyor
İŞ-YAŞAM4.5 milyon gül satılması bekleniyor
'Kredi kartlarından alınan komisyon yasal değil'
İŞ-YAŞAM'Kredi kartında komisyon yasal değil'
TOBB'un Filistin'e OSB kurmasına izin verildi
İŞ-YAŞAMTOBB Filistin'e OSB kuracak
Rusya'ya domates sevkiyatı 10 gün içinde başlayacak
İŞ-YAŞAMRusya'ya domates satışı yeniden başlıyor
AVM'lerde tatil ve Sevgililer Günü hareketliliği
İŞ-YAŞAMAVM'lerde ziyaretçi sayısı arttı
DARALDI| Son dakika: İngiltere’de 2020 yılında 311 yılın en sert daralması yaşandı
İŞ-YAŞAMİngiltere ekonomisinde 311 yıllık rekor daralma
21'inci Yüzyıl Yetkinlikleri Programı'nda 6'ıncı dönem başlıyor
İŞ-YAŞAM21'inci yüzyıl eğitimlerinde 6'ıncı dönem
Boyner IQ tanıtıldı
İŞ-YAŞAMBoyner IQ tanıtıldı
EPDK, ilçelerin dağıtım lisans bölgesi dışında olma kriterini kaldırdı
İŞ-YAŞAMEPDK'den ilçeler için doğalgaz adımı
Arçelik'ten 1.2 milyar TL'lik tahvil ihracı
İŞ-YAŞAMArçelik'ten 1.2 milyar TL'lik tahvil ihracı