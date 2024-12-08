Irak, Şam'daki elçiliğini Lübnan'a taşıdı, İran elçiliği basıldı Suriye'de muhalif silahlı grupların 27 Kasım'da başlattığı operasyonla Halep'ten başlayarak Şam'a kadar gelmesi ve Esad yönetimini devirmesinin ardından, devrik lider Esad'ın en büyük destekçilerinden Irak, Şam'daki büyükelçiliğini tahliye ederek Lübnan'a taşıdı. Esad'ın bir diğer müttefiki İran'ın ise büyükelçilik binası muhalif gruplar tarafından basıldı.

Habertürk Giriş: 08.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:58 facebook

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