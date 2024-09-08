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        Haberler Dünya Irak Savunma Bakanı, ABD güçlerinin 2 yıl içerisinde Irak'tan çekileceğini açıkladı | Dış Haberler

        Irak Savunma Bakanı, ABD güçlerinin 2 yıl içerisinde Irak'tan çekileceğini açıkladı

        Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 17:37 Güncelleme: 08.09.2024 - 17:37
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        "ABD güçleri 2 yıl içinde Irak'tan çekilecek"
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        Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile anlaştıklarını bildirdi.

        Abbasi, Al-Arabiya Al-Hadath televizyon kanalına verdiği röportajda ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesi konusuna değindi.

        ABD askerlerinin Irak'tan 2 yıl içerisinde çekileceğini belirten Abbasi, "ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin iki aşamada sonlandırılması için anlaşmaya varıldı. İlk çekilme aşaması bu yıl başlayıp 2025'e kadar sürecek. İkinci çekilme aşaması da 2026 yılında sona erecek." ifadelerini kullandı.

        Abbasi, ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, iki yıllık sürenin çekilme için yeterli olmadığına inandığını kaydederek, buna bir yıl daha eklenmesini istediğini, ancak Bağdat'ın süreyi 2 yıldan fazla uzatmayı reddettiğini söyledi.

        Irak Savunma Bakanı Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının da önümüzdeki günlerde imzalanacağını sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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