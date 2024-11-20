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        Irak'ta 37 yıl sonra bir ilk!

        Irak'ta 37 yıl sonra ilk kez Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) illeri dahil tüm ülkeyi kapsayan ve 2 gün sürecek genel nüfus sayımı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 20:06 Güncelleme: 20.11.2024 - 20:06
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        Irak'ta 37 yıl sonra bir ilk!
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        ​​​​​​​Irak Planlama Bakanlığı Kerkük Nüfus Sayımı Müdürü Mustafa Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde olduğu gibi Kerkük'ün tamamında da nüfus sayımının başladığını söyledi.

        Yaklaşık 4 gün önce aile bilgilerini almaya başladıklarını belirten Ekrem, bugünden itibaren evleri ziyaret ederek daha önce aldıkları bilgileri incelediklerini aktardı.

        Ekrem, Kerkük'te iki gün boyunca sürecek ev incelemeleri için 5 bin 600 memurun görevlendirildiğini dile getirdi.

        Kerkük'ün nüfusunun yaklaşık bir milyon 800 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Ekrem, kentin güncel nüfusunun bu sayımla birlikte netleşeceğini söyledi.

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        ABD'NİN İŞGALİNDEN SONRA DÜZENLENEMEDİ

        Irak'ta her 10 yılda bir yapılması gereken nüfus sayımı, ABD'nin ülkeyi işgal ettiği 2003 yılından sonra yaşanan şiddet olaylarından dolayı düzenlenemedi.

        Ülkede bugün ve yarın devam edecek genel nüfus sayımı için 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

        Nüfus sayımının, bütçe, kalkınma projeleri, meclis ve vilayet meclisi sandalyeleri gibi birçok konuyu etkilemesi bekleniyor.

        Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sayımda, etnik ve mezhebi sorular yer almayacak.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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