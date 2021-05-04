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Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak'ta 42, Ürdün'de 30 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
AA

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildiği, 7 bin 242 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Toplam can kaybının 15 bin 608'e, vaka sayısının 1 milyon 86 bin 141'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 971 bin 793 oldu.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 30 kişinin vefat ettiği, 1530 yeni vaka kaydedildiği, 3 bin 209 kişinin ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 955'e, vaka sayısının 715 bin 703'e, iyileşenlerin sayısının ise 694 bin 427'ye yükseldiği kaydedildi.

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