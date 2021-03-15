HABERTURK.COM / Ajanslar

Irak’ın Salahaddin vilayetinde yer alan Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlendi.

Irak resmi haber ajansına göre, Bağdat’ın yaklaşık 64 kilometre kuzeyinde bulunan ve ülkenin en büyük hava üssü olarak bilinen Beled Askeri Hava Üssü’ne 3 adet roket atıldı.

Reuters'a konuşan Iraklı güvenlik yetkilileri ise askeri hava üsse en az beş roketin isabet ettiğini söyledi.

Yetkililer, kırsal bir bölgede üssün dışına iki roketin daha düştüğünü ancak can kaybına neden olmadığını söylediler.

Saldırıyı şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi, ancak Iraklı yetkililer İran tarafından desteklenen bazı silahlı grupların geçmişte benzer olayları üstlendiğini iddia etti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü’nü Irak ordusuna teslim etmişti.

Üste ABD’li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.