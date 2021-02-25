Irak'ta ABD öncülüğündeki konvoya saldırı!

Irak emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Babil'de ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı lojistik malzeme taşıyan sivil kamyonların geçişi sırasında yola döşenmiş patlayıcı infilak etti.
Patlamada konvoydaki bir aracın zarar gördüğü, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Koalisyon'dan olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Son aylarda ABD öncülüğündeki koalisyona ait konvoylara benzer saldırılar düzenlenmişti. Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlenmiş ve 1 ABD askeri yaralanmıştı.
Bu saldırıdan 5 gün sonra, Irak’ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralanmıştı.
Son olarak 22 Şubat'ta Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlenmişti.
Washington, söz konusu saldırıların arkasında İran bağlantılı Iraklı grupların olduğunu öne sürüyor.
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