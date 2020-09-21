Irak'ta DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı

AA

Salahaddin kentinde görevli Polis Yüzbaşı Ahmed Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbar üzerine kent merkezinde 2 adrese eş zamanlı baskın düzenlendiğini söyledi.

Baskınlarda 10 DEAŞ'lının yakalandığını aktaran Ekrem, söz konusu kişilerin terör örgütünün kent merkezindeki uyuyan hücrelerinden olduğunun ortaya çıktığını ifade etti.

Ekrem, emniyetteki işlemlerin ardından zanlıların mahkemeye sevk edildiğini kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.



