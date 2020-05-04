\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan ad\u0131n\u0131 vermek istemeyen bir subay\u0131n AA muhabirine verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re, Diyala vilayetinin kuzeyindeki Havi el-Azim b\u00f6lgesinde Ha\u015fdi \u015eabi kontrol noktas\u0131na d\u00fczenlenen DEA\u015e sald\u0131r\u0131s\u0131nda iki Ha\u015fdi milisi \u00f6ld\u00fc, 3 ki\u015fi de yaraland\u0131. Ayn\u0131 vilayetin kuzeyindeki Ayn Leyla b\u00f6lgesinde Irak ordusundan bir asker, DEA\u015e keskin ni\u015fanc\u0131s\u0131n\u0131n ate\u015fi sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti. DEA\u015e, Haziran 2014\u2019te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamam\u0131 ile Diyala ve Kerk\u00fck vilayetlerinin bir k\u0131sm\u0131n\u0131 ele ge\u00e7irmi\u015f, s\u00f6z konusu b\u00f6lgeler y\u0131llar i\u00e7inde \u00f6rg\u00fctten geri al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. Eski Irak Ba\u015fbakan\u0131 Haydar el-\u0130badi, 9 Aral\u0131k 2017 de, \u00f6rg\u00fcte kar\u015f\u0131 zafer kazan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015ftu. DEA\u015e \u0131n b\u00f6lgeden \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 ve kentlerin geri al\u0131nmas\u0131n\u0131n \u00fczerinden 3 y\u0131l ge\u00e7mesine ra\u011fmen, \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00f6zellikle Kerk\u00fck, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin k\u0131rsal b\u00f6lgelerinde sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ediyor.