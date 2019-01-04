AA muhabirine konuşan komiser Ahmed Halef, evsiz kadınlara özel sığınmaevinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce arbede ardından da yangın çıktığını söyledi.



6 KADIN DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Halef, kadınlardan 6'sının çıkan yangında hayatını kaybettiğini, çok sayıda kadının da boğulma tehlikesi geçirdiğini belirtti.

Sivil savunma ve ilk yardım ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirten Halef, olayla ilgili acil soruşturma başlatıldığını aktardı.

Irak güvenlik güçleri, sokaklarda yaşayan kişileri gözaltında tutmak amacıyla toplayarak, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığına bağlı sığınmaevlerine sevk ediyor.

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