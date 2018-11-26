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ABD'den PKK'ya destek
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Irak'ta peşmergeye kalkan olan ABD, Suriye'de PKK'ya aynı desteği veriyor

Amerika 1991 yılında K.Irak'ta, 36'ncı paralel ile peşmergenin temelini attı. 2003'te bölgede gözlem ve kontrol noktaları kurarak peşmergeye koruma şemsiyesi oluşturup kalkan oldu. Geçen süreç içinde Irak'ın kuzeyinde Özerk Kürt Yönetimi kuruldu. ABD şimdi de Suriye'de kurduğu gözlem ve kontrol noktalarıyla PKK/PYD'ye aynı desteği veriyor

26.11.2018 - 07:41 | Güncelleme: Genel

ABD, Irak'ın terör örgütü PKK'nın denetiminde olan Sincar bölgesinde 3 yeni terör kampı daha kurdu. Amerika burada teröristleri eğitip silahlandırdı. Bunları gruplar halinde Suriye'nin kuzeyine göndermeye başladı. Münbiç'te Türkiye'yi oyalayan ABD, Fırat'ın doğusunda kontrol ve gözlem noktaları oluşturmaya ise devam ediyor. Bunun nedeni ise PYD/PKK'yı koruma altına alıp Suriye'nin kuzeyinde de bir Kürt yönetimi oluşturmak.

27 YIL ÖNCE IRAK'TA YAPTI

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Amerika bu planı tam 27 yıl önce Irak'ta da devreye soktu ve başarılı oldu. Irak'a 1991 yılında 36'ncı paralel sınırlaması getirip, peşmergeye alan yaratarak, silahlı eğitim ve maddi yardım ile başlayan destek, 2003 yılında bölgede "gözlem ve kontrol noktaları" kurarak devam etti. Geçen yılların ardından ise Kuzey Irak'ta Özerk Kürt Yönetimi hayata geçti.

BUGÜN SURİYE'DE YAPIYOR

Türkiye'nin müdahalesine rağmen Irak'ın kuzeyindeki Sincar'a yeniden dönen PKK mensuplarının kamplara yerleştiği, bu kamplarda çocukların da olduğu öğrenildi. Sincar'da eğitimini tamamlayan teröristler ise Demokratik Suriye Güçleri (SDG) adı altında tamamı PKK'lı teröristlerden oluşan yapı eliyle Türkiye sınırına sevk ediliyor.

Teröristleri Suriye'de Fırat'ın doğusuna yerleştiren Amerika'nın amacı ise TSK'nın bu bölgeye gelmesini engellemek. Bu arada ABD, Irak'ın kuzeyinde yaptığı gibi Suriye'nin kuzeyinde de gözlem ve kontrol noktaları paravanı altında bölgede, peşmergeye olduğu gibi, terör örgütü PKK'ya da kalkan olup kalıcı olması için destek veriyor.

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