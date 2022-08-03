Irak'ta Sadr'dan "eyleme devam ve erken seçim" çağrısı 0:00 / 0:00

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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, parlamentonun feshedilmesini ve erken seçime gidilmesini istedi.

Sadr, yaptığı televizyon konuşmasında, başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki destekçilerine talepleri yerine gelene kadar oturma eylemlerine devam etmeleri çağrısı yaptı.

Şii dini ve siyasi lider Sadr, İran destekli Şii siyasi rakiplerine diyalog ve uzlaşı kapısını kapatarak, parlamentonun lağvedilmesini ve erken seçim yapılmasını istedi.

Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin kendisini öldürmek istediğini de iddia eden Sadr, "Yolsuzlukları bitirmek istiyorsanız varlığımdan faydalanın. Ey Irak halkı; değişim istiyorsanız sizi bekliyor olacağım." dedi.

SADR YANLILARI YEŞİL BÖLGE'Yİ BASMIŞTI

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, İran yanlısı partilerle hükümet kurmaya yanaşmamış ve ardından siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Yeşil Bölge’deki oturma eylemlerini sürdüren Sadr Hareketi mensuplarına seslenerek, devlet kurumlarını boşaltmalarını istemişti. Kazımi, siyasi partilerle Sadr'a diyalog çağrısı yapmıştı. Bağdat'taki Şii liderlerle bazı Sünni yetkililer ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Kazımi'nin çağrısına olumlu yanıt gelmişti.

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