Irak'ta tansiyon yükseldi: Çatışmalarda ölü sayısı artıyor!

Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 15'e, yaralı sayısının 350'ye yükseldiği kaydedilen haberde, olaylarda Federal Polis Gücü Komutanı ve beraberindeki bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Haberde, Yeşil Bölge'de çatışmaların devam ettiği, bu nedenle ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği dile getirildi.