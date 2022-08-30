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Haberler Dünya Irak'ta tansiyon yükseldi: Çatışmalarda ölü sayısı artıyor!
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Irak'ta tansiyon yükseldi: Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr destekçileri ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, en az 350 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Öte yandan İran, Irak'ta yaşanan çatışmalar sebebiyle kara sınırını kapattığını duyurdu

Irak'ta tansiyon yükseldi: Çatışmalarda ölü sayısı artıyor!
Irak'ta tansiyon yükseldi: Çatışmalarda ölü sayısı artıyor!
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HABERTURK.COM / AA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçileri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 15'e, yaralı sayısı 350'ye yükseldi.

Bağdat El-Yevm haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Bağdat'ta yaşanan olaylarda artan ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verildi.

Bağdat'taki çatışmalarda ölenlerin sayısının 15'e, yaralı sayısının 350'ye yükseldiği kaydedilen haberde, olaylarda Federal Polis Gücü Komutanı ve beraberindeki bir kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Haberde, Yeşil Bölge'de çatışmaların devam ettiği, bu nedenle ölü ve yaralı sayısında artış yaşanabileceği dile getirildi.

İRAN, IRAK SINIRINI KAPATTI

İran, Bağdat'taki şiddet olayları nedeniyle ülkeye uçuşların salı günü durdurulduğu ve Irak'a olan kara sınırlarını kapattığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, sınırların kapatılmasına gerekçe olarak Irak'taki "huzursuzlukları" ve "sokağa çıkma yasağını" gösterdi. İranlıları Irak'a herhangi bir seyahatten kaçınmaya çağırdı.

Karar, milyonlarca İranlı'nın Şii bölgelerine yıllık hac ziyareti için Irak'ı ziyaret etmeye hazırlandığı süreçte geldi.

SADR YANLILAR HÜKÜMET SARAYINI BASMIŞTI

Sadr yanlıları dün, liderlerinin siyasetten çekilme kararı sonrası Yeşil Bölge'deki hükümet ve cumhurbaşkanlığı sarayını basmıştı.

Sadr Hareketi’ne bağlı haber kaynaklarında, askerlerin açtığı ateş sonucu en son 8 kişinin öldüğü, 100’ün üzerinde kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Mukteda es-Sadr, Bağdat'ta olayların başlamasının ardından silahlı çatışmalar durana kadar açlık grevine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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