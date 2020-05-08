Irak'ta tırpanla ot biçme geleneği sürüyor - SÜLEYMANİYE

AA

AA muhabirine konuşan çiftçilerden 46 yaşındaki Aziz Tevfik Kadir, baharın gelişiyle birlikte yeşerip yükselmeye başlayan otu sararmadan önce hayvanları için imece usulüyle biçtiklerini söyledi.Kadir, sabahın erken saatlerinde işe koyulduklarını, birkaç kişiyle yapılamayacak zor bir iş olduğunu kaydetti.Normal şartlarda düz ve taşın olmadığı uygun arazilerde ot biçmenin artık traktör ve diğer makinalarla yapıldığını aktaran Kadir, "Ancak böylesi taşlı ve engebelli araziler için tek çare tırpandır." dedi.