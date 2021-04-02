Irak'ta üç penisli bebek doğdu 0:00 / 0:00

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Irak'ın Duhok şehrinde üç penisli doğan bir bebeğin dünyada ilk olduğu belirtildi. Bebek, ameliyata alınarak fazla olan iki penisi çıkartıldı. Irak'ın Musul kenti yakınlarında bulunan doktorlar, üç penisle doğma (triphallia) vakasını detaylandıran bir çalışmayı yayınlayan ilk isimler olduklarını öne sürdü.

Geçen yıl üç penisle doğan kimliği belirsiz bebeğin organlarından yalnızca birinin fonksiyonel olduğu vurgulanarak, diğer ikisinin ameliyatla alındığı açıklandı.

Doktorlar, her beş ila altı milyon erkek çocuktan birinin birden fazla penisle doğduğunu belirterek, dünya çapında kaydedilen yaklaşık 100 diphallia (iki penis) vakası olduğunu söyledi. 'International Journal of Surgery Case Reports'ta yayınlanan vaka raporuna göre ise Iraklı bebeğin ilk triphallia hastası olduğu kaydedildi.

BEBEKTE HERHANGİ BİR SORUN YOK

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, Hindistan'da 2015 yılında buna benzer bir vaka görüldüğü belirtilse de uzmanlar hikayeyi doğrulayamadı çünkü vaka hiçbir zaman bir tıp dergisinde detaylandırılmadı.

Raporun yazarı Dr. Shakir Saleem Jabali, "Operasyondan bir yıl sonra yapılan kontrolde herhangi bir sorun bulunmadı" dedi.

"İLK VAKA"

İlk vakanın 1600'lerde görüldüğü birden fazla penisle doğma konusunda bilim insanlarının hala şaşkın olduğu belirtildi.

Her vakanın 'benzersiz bir sunum' olduğunu savunan Dr. Jabali, bilim dergisinde şunları yazdı: "Bildiğimiz kadarıyla, bu üç penis (triphallia) ile bildirilen ilk vaka. Literatürde insanlarda buna benzer bir durum yok."