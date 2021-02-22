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Irak'taki ABD Büyükelçiliği yakınına roketli saldırı!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi

Irak'taki ABD Büyükelçiliği yakınına roketli saldırı!
AA

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bağdat'ın merkezinde bulunan korunaklı Yeşil Bölge'de, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binaları bulunuyor.

15 Şubat'ta, Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 4'ü Amerikan askerlerinin kaldığı yerleşkeye olmak üzere 14 roket fırlatılmış, 1 ABD askeri yaralanmıştı.

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