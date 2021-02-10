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Irak'taki Şii lider Sadr, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye izin vermeyeceklerini söyledi

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD güçlerinin ülkeden çekilmesini isteyerek, İsrail ile normalleşmeye izin vermeyeceklerini belirtti.

Irak'taki Şii lider Sadr, İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye izin vermeyeceklerini söyledi
AA

Sadr, ikamet ettiği Necef kentinde düzenlediği basın toplantısında Ekim 2021'de yapılması kararlaştırılan erken seçimler, ABD güçlerinin ülkedeki varlığı ve İsrail'le ilişkileri normalleştirme konularında açıklamalarda bulundu.

Erken seçimlere ilişkin Sadr, "Herkesi, erken seçimlerin başarılı olması için şiddetten uzak demokratik ortamın oluşturulmasına katkı sunmaya çağırıyorum. Seçimlerde uluslararası denetimi kabul ederiz ancak başka ülkelerin buna müdahalesine izin vermeyiz." dedi.

Şii lider, Irak güvenlik güçlerinin çöküş yaşadığını savunarak, ordu ve polis güçlerine yapılan saldırılara karşı eli kolu bağlı kalmayacaklarını dile getirdi.

Ülkede düzenlenen gösteriler konusunda ise Sadr, sözlerine şöyle devam etti:

"Yolsuzluklara karşı reformist, barışçıl ve kamu mallarına zarar vermeyen, öldürmeden gerçekleşen gösterilerden yanayız. Barışçıl göstericilerle güvenlik güçlerini öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması için yürütülen incelemelerin bir an önce bitirilmesi gerekiyor.

İç ve dış güçlerin saldırdığı devlet egemenliğinin de korunması gerekiyor. Dostum Kazımi (Başbakan) de devletin egemenliğini geri getireceği sözünü vermişti. Bunu yerine getirmeli."

- Biden'a çağrı ve İsrail ile normalleşme mesajı

Sadr, ABD Başkanı Joe Biden'a da seslenerek, askerlerini Irak'tan "diplomatik yollar ve parlamento aracılığıyla" çekmesini istedi.

Irak'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirme iddialarına ilişkin ise Şii lider, "Normalleşme kapıdadır ancak parlamentonun bunu engelleyerek izin vermemesi gerekiyor. Biz de kanımız pahasına olsa bile bu normalleşmeye asla izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

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