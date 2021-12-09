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Irak'tan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile ilgili açıklama

Irak, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.

Irak'tan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile ilgili açıklama
Irak'tan koalisyon güçleri açıklaması
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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini ve çekildiğini duyurdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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