Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Harekete geçen ekipler, terör örgütünün Irak´ta bulunan kampına gidip eğitim aldığı tespit edilen, örgütün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüttükten sonra Batman'a keşif ve eylem amaçlı geldiği belirlenen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G., Van'dan gelip örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.V. ve örgüt mensubuna yardım yataklık yapan 5 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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