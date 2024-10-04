Irak'tan düzenlenen İHA saldırısında işgal altındaki Golan'da 2 İsrail askeri öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Irak'tan fırlatılan 2 insansız hava aracından (İHA) biri etkisiz hale getirilirken, diğeri ise işgal altındaki Golan Tepelerinin kuzeyindeki bir ordu karargahında infilak etti.

Saldırıda "Golani Tugayı"ndan 2 İsrail askeri öldü, 2'si ağır 24 asker yaralandı.

Açıklamada, İHA'nın hava tespit sistemleri tarafından tespit edilemediği için uyarı sirenlerinin devreye sokulmadığı, askerlerin de bu nedenle kendilerini savunamadığı ifade edildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise Irak'taki milis grupların Gazze savaşının başından bu yana İsrail topraklarına düzenledikleri saldırılarda ilk defa ölüm ve yaralanmaya neden olduğu kaydedildi.