HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Irak'ın başkenti Bağdat’tan Batman'a getirilen vatandaşlar, 14 gün süreyle karantina altında tutulacakları KYK Batman Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Dezenfekte edilen yurda getirilen vatandaşlar, AFAD ve Jandarma ekipleri gözetiminde içeri alındı.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, gelen misafirlerin muayene edildiğini belirten Gençlik Spor İl Müdürü Şafi Özperk, şunları kaydetti:

“Devletimizin Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızı korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye’ye getirme faaliyetleri kapsamında ramazan ayı öncesi Irak’ın başkenti Bağdat’tan Batman kız yurdumuza 285 misafirimiz gelmiş durumdadır. Gelen misafirlerimizi odalara yerleştiriyoruz. Odalar tek kişilik olarak hazırladı kişisel ihtiyaçları AFAD il müdürlüğü tarafından gerekli kişisel malzemeler odalara konuldu. Batman Kızıla şubesi de 14 gün boyunca karantinada kalacak vatandaşlarımızın 3 öğün yemeklerini odalarına sosyal mesafe kuralarına dikkat ederek ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Biz 14 gün boyunca misafirlerimizi insanlarımızı yurtlarımızda en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Sağlık İl Müdürlüğümüzde blokların girişinde gelen misafirlerimizi önce muayene ediyorlar şüpheli vaka varsa direk hastaneye gönderiyorlar. Umarız bir sorun olmaz bizde misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp sağlıklı güzel bir şekilde kendi memleketlerine uğurlayacağız. Batman Gençlik spor İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, Batman Kızılay şubesi, Batman Valiliğimiz ve Jandarmamız gerçekten özveri ile çalıştı iyi bir ekip oldu. İnşallah sorunsuz bir şekilde ülke olarak dünya olarak atlatırız."

Yurt dışından gelen vatandaş Osman Nur ise: “Bağdat’tan geliyoruz. Yaklaşık 4 ay gibi süredir ordaydık. İşlerimizi tamamladık elçilikle irtibata geçtik, elçilik sağ olsun çok yardımcı oldu. Düzenlediği turda bizi şantiyede inşaata güvenli bir şekilde toplama merkezine ulaştırıp bizi buraya kadar getirdiler, sağ olsunlar şuanda Batman’ın yurtlarına yerleştiriliyoruz” diye konuştu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!