Irak'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısına kınama

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Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak hükümeti, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya saldırması ve namaz kılan Filistinliler arasında korku yaymasını şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Irak hükümetinin ve halkının Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğu vurgulanan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların durdurulması istendi.

İsrail güçleri, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırılar düzenlemişti. İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarında en az 205 kişi yaralanmıştı.