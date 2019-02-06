Irak'tan Trump'a tepki: İran'ı izlemek için bizden izin almadı

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki Amerikan askerlerinin "İran'ı izleme" görevine ilişkin olarak kendilerinden herhangi bir izin almadığını söyledi.

Berham Salih, Trump'ın sözlerini "tuhaf" bulduğunu, Irak topraklarının komşu bir ülkeye saldırı için kullanılamayacağını belirtti.

Salih, ABD ve Irak arasındaki anlaşmanın, Amerikan askerlerinin kendilerine "terörle mücadelede" yardımcı olmak için ülkelerinde bulunmalarını öngördüğünü hatırlattı.

Irak Cumhurbaşkanı ayrıca ülkedeki ABD askerlerinin sayısına ve görevlerine ilişkin bir bilgilendirme beklediklerini söyledi.

Berham Salih bu açıklamaları, başkent Bağdat'ta katıldığı bir forumda yaptı.

'ABD güçlerinin çıkarılması için Meclis'ten yasa çıkaracağız'

Irak'ta, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu üyesi ve Meclis Başkan Yardımcısı Hasan el-Kaabi ise "ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için Meclis'ten yasa çıkaracağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Irak'taki Amerikan askerlerini geri çekmeyeceğini söylemişti.

Donald Trump buna gerekçe olarak, "İran'ı izleyebilmeleri" gerekmesini göstermişti.

Suriye'deki 2 bin Amerikan askeri yakında Irak'ın Anbat vilayetindeki Ein Esad Üssü'ne gidecek.

Trump üssü Aralık ayında ziyaret ettiğinde, Ein Esad'ın IŞİD'le mücadele için kullanılacağını söylemişti.

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