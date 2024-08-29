Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Irak vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        Irak vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Irak Cumhuriyeti'nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 03:00 Güncelleme: 29.08.2024 - 03:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak vatandaşlarına vize muafiyeti Resmi Gazete'de
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye’ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaf olacak. 1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18’inci maddesi gereğince karar verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #Irak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        IMF'den Türkiye ekonomisi için değerlendirme
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Habertürk TV'ye özel açıklamalar
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
        Durov serbest bırakıldı
        Durov serbest bırakıldı
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        Kanoyla açıldıkları denizde kaybolmuşlardı! 1 kişiden acı haber geldi
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İsrail bilgisi olmasına rağmen BM aracını vurdu
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        İzmir Körfezi'ndeki kirlilik: "Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        "Ligin kıymetini bilmek"
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        Fransa'da 15 yaş altına telefon yasağı
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        "Avrupa artık sesimizi duymuyor"
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Denizlerde gaz ve petrol arama noktasına nasıl geldik?
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Karadeniz'den geldi, 6 gün sürebilir!
        Galatasaray'da şok istifa!
        Galatasaray'da şok istifa!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Okul otobüsü ile Türkiye-Nepal arasında 25 bin kilometre yol katetti
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Van Bronckhorst'tan transfer müjdesi!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Makus talihini yendi
        Makus talihini yendi