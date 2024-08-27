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        Haberler Dünya Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı | Dış Haberler

        Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısı

        Irak ve NATO arasında Belçika'da gerçekleştirilen toplantıda Irak güvenlik güçlerinin kapasitesinin geliştirmesinin tamamlanması dahil olmak üzere Irak ile NATO arasındaki ortaklığı güçlendirmenin yolları, sınır güvenliği, uyuşturucu ve terörle mücadele ile Suriye'deki Hol Kampı dosyası masaya yatırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 22:49 Güncelleme: 27.08.2024 - 22:49
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        Irak ve NATO arasında toplantı
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        Irak ve NATO arasında Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının ilki Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi.

        Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Irak'ı temsilen Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci katıldı.

        Toplantıda, Irak güvenlik güçlerinin kapasitesinin geliştirmesinin tamamlanması dahil olmak üzere Irak ile NATO arasındaki ortaklığı güçlendirmenin yolları, sınır güvenliği, uyuşturucu ve terörle mücadele ile Suriye'deki Hol Kampı dosyası ele alındı.

        NATO'nun Irak'taki misyonunun savaşmak değil, müsteşarlık düzeyinde olduğunu ifade eden Araci, Irak'ın güvenliği ve istikrarı, Irak güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesi ve terörle mücadele için NATO ile işbirliği ve diyaloğun sürdürüleceğini belirtti.

        Açıklamaya göre, NATO temsilcileri de Irak'ın bölgenin güvenlik ve istikrarı için merkezi rol ve öneme sahip olduğunu ve her iki tarafın da üzerinde anlaşmaya varılan savunma kapasitesi geliştirme paketini gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

        Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci'nin, Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog toplantısının ikincisinin Bağdat'ta gerçekleştirilmesini istediklerini NATO temsilcilerine ilettiği aktarıldı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Nato
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