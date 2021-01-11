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Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 906'ya, Suudi Arabistan'da ise 6 bin 295'e yükseldi.

Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
AA

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 801 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 35 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 12 bin 906'ya, vakaların 603 bin 739'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 558 bin 777'ye yükseldiği belirtildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 140 kişide virüs tespit edildiği, 158 kişinin iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 295'e, vaka sayısının 363 bin 949'a yükseldiği bilgisi verilen açıklamada 355 bin 706 kişinin hastalığı atlattığı ifade edildi.

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