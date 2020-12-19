Iraklı analistlerden Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Türkiye ziyareti

AA

Iraklı siyasi analist ve akademisyen Dr. Hüseyin Allavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ziyaret tüm standartlara göre başarılıydı. Liderler seviyesindeki toplantıda, Türkiye ve Irak ilişkilerinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve zorluklar üzerine şeffaf bir diyalog gerçekleşti." dedi.

Ziyarette PKK başta olmak üzere terörle mücadele ve enerji alanlarındaki ortak eski dosyalar ve gelecekteki beklentilerin ele alındığını aktaran Allavi, "Kazımi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek ve Türk şirketlerinin Irak'ta faaliyet göstermesi için uygun ortamı sağlamak üzere devlet garantileri sunmak için Türk yatırımcıları ve işadamlarıyla doğrudan görüştü." diye konuştu.

İki ülkenin Irak'ın Türkiye topraklarından küresel pazarlara petrol ihracatını artırmak için çalışacağı enerji dosyasının da ele alındığına işaret eden Allavi, Türk tarafının Irak'ın toprak bütünlüğünü ve birliğinin Bağdat'ın yanı sıra Türkiye de dahil olmak üzere komşu ülkeler için bir güç oluşturduğunu vurgulamasından övgüyle söz etti.

Irak Stratejik Araştırma Merkezi uzmanlarından Rahim eş-Şemmeri, Bağdat ve Ankara'nın güvenlik ve askeri anlaşmalarının yanı sıra Irak'ın komşu ülkeler arasında neredeyse en büyüğü olan yüksek düzeyli ekonomik ticaret anlaşmalarıyla birbirine bağlı olduğunu kaydetti.

Şemmeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl yaklaşık 17 milyar dolara ulaştığını aktardı.

İki ülkenin ortak sınırına ilişkin Şemmeri, "Türkiye-Irak sınırında 30 yıldan daha uzun süredir devam eden, Türkiye'nin hamlelerine rağmen artan gerilim var. Bu durumun iki ülke tarafından kontrol edilmesi ve çözülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Şemmeri, terör örgütü PKK'nın bazen Kerkük'te, bazen Sincar'da, şimdi de Erbil ve Dohuk'ta, olmak üzere Irak'ta gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Ayrıca Şemmeri, "İki ülke silahlı grupların kontrolünü sağlar, güvenlik ve su konularına çözüm bulabilirse, Bağdat ve Ankara zorlu ekonomik koşulların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak güçlü bir ekonomik ortaklık kurabilir." şeklinde konuştu.