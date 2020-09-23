Iraklı kadın doktor gündüz hastanede şifa dağıtırken akşam tekvando antrenörlüğü yapıyor

AA

Aynı zamanda Irak Tekvando Milli Takım sporcusu olan Dr. Zeyneb'in katıldığı uluslararası şampiyonalarda elde ettiği iki de siyah kuşağı bulunuyor.

Küçük yaşlardan itibaren tekvandoya gönül veren Dr. Zeyneb, Bağdat'ta açtığı spor salonunda kadınlara tekvando öğretiyor.

- "Tekvando hayatımın vazgeçilmez bir parçası"

Diş Hekimi ve milli tekvandocu Zeyneb Ali, AA muhabirine, yaşadığı coğrafyada kadınlar için biraz da "marjinal" olarak görülen tekvandoya nasıl başladığını ve yaşadığı zorlukları anlattı.

Tekvandoya 10 yaşında başladığını belirten Dr. Zeynep "Küçük yaşlardan itibaren diş hekimi olmak istiyordum ama spor yapmayı da çok seviyordum. Sporun hep hayatımın bir parçası olmasını istdim.Yıllarca basketbol, voleybol ve tenis oynadım. Bu dallarda onlarca yarışmaya katıldım. Ancak tekvandoya özel bir ilgim vardı ve sonuçta hayatımın vazgeçilmez bir parçası oldu." dedi.

- Ailesinin şiddetli muhalefetinden ödüllere uzanan süreç

Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü'nde okurken ders bitiminde soluğu tekvando salonunda aldığını söyleyen Dr.Zeyneb, o dönem ailesinin şiddetli muhalefetiyle karşılaştığını anlattı.

Genç bir kız olarak tekvando gibi daha çok erkekler tarafından icra edilen bir sporu yapmasının ailesi tarafından hoş karşılamadığını dile getiren Dr. Zeyneb, şunları söyledi:

"Ailem, daha çok erkeklerin yaptığı tekvandonun genç bir kızı sakatlayabileceği korkusuyla önce şiddetle muhalefet etti. Bunun üzerine ben de bir süre evde kendi başıma çalıştım. Bir süre sonra eve spor hocası geldi ve evde eğitim aldım. Spor hocam bendeki hızlı ilerlemeyi görünce ailemi ikna etti ve çok sevdiğim tekvandoyu ev dışında da yapmaya başladım. Zaman içinde katıldığım müsabakalarda birçok ödül kazandım."

- Açtığı spor salonunda kadınlara tekvando öğretiyor

Şimdilerde Diş Hekimliğinin yanı sıra açtığı spor salonunda kadınlara tekvando öğreten Dr.Zeyneb, Bağdat'taki merkezde 50 kız öğrencisi olduğunu aktardı.

Iraklı genç tekvandocu, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle spor salonunun bir süredir kapalı olduğunu sözlerine ekledi.