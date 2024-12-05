Iraklı Şii liderden çağrı

Mukteda es-Sadr, Suriye'nin iç işlerine karışmama çağrısı yaptı
Irak'ta bulunan Şii nüfusun politik temsilcilerinin başında gelen Mukteda es-Sadr, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'nin iç işlerine karışmama çağrısında bulundu. Iraklı Şii milislerden ise farklı sinyaller geliyor. Ketaib Hizbullah net bir tavır sergilemezken; Haşdi Şabi sosyal medya hesaplarında savaşa girebileceklerine dair sinyaller veriyor.
Irak’ta İran’a mesafeli Şii siyasi ve dini liderlerden Mukteda es-Sadr, Irak hükümetinin ve milislerin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi.
Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr, X sosyal medya hesabından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.
"Irak hükümeti, halkı, milisler ve güvenlik güçleriyle hiçbir şekilde Suriye'nin işlerine karışmamalı." diye yazan Sadr, "Biz (hareket olarak) Suriye'nin iç işlerine karışmama ve Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
İran'a mesafeli Şii lider, Suriye halkının kararlarına karşı durulmaması gerektiğini de dile getirerek, Suriye halkının kaderini tayin etme hakkının bir tek halkın kendisinde olduğunu belirtti.