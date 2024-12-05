Iraklı Şii liderden çağrı

Irak’ta İran’a mesafeli Şii siyasi ve dini liderlerden Mukteda es-Sadr, Irak hükümetinin ve milislerin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi.

Ulusal Şii Hareketi lideri Sadr, X sosyal medya hesabından Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

"Irak hükümeti, halkı, milisler ve güvenlik güçleriyle hiçbir şekilde Suriye'nin işlerine karışmamalı." diye yazan Sadr, "Biz (hareket olarak) Suriye'nin iç işlerine karışmama ve Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.