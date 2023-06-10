AA

Irak Meclisi’nde 3 gün art arda düzenlenen oturumlarda Bağdat ve Erbil arasında yaşanan “petrol ihracatı” anlaşmazlığından dolayı bütçenin oylanmasını tamamlanamadı. 66 maddelik bütçenin şuana kadar sadece 12 maddesi Meclis'te onaylandı.

Meclis'te yerel saatle 17:00’de düzenlenmesi gereken bütçe oturumu bu saate kadar açılamadı.

Kanun Devleti Koalisyonu Milletvekili Salim Muselmani, AA muhabirine, “KDP ile anlaşmazlığa düştüğümüz konulardan birisi petrol ihracatıydı. Vardığımız uzlaşı gereği IKBY petrolü SOMO aracılığıyla ihraç edilecek. Bir de IKBY’nin ihraç edeceği petrol gelirleri Merkez Bankası denetimindeki bir banka hesabına aktarılacak.” dedi.

ERBİL, PETROL GELİRLERİNİ BAĞDAT'A GÖNDERMEZSE BÜTÇEDEN OLACAK

Erbil yönetiminin söz konusu uzlaşılan maddeleri ihlal etmesi halinde Bağdat’ın IKBY bütçesini göndermeyeceğini ifade eden Muselmani, şöyle devam etti:

“Petrol gelirlerini merkeze göndermemesi halinde IKBY’ye 15 gün süre verilecek. Aksi halde bölgesel yönetim bütçesi gönderilmeyecek. KDP ise bu maddenin bütçeden çıkarılmasını istiyor ve gelirlerin Bağdat’a gönderilmemesi halinde ortak inceleme komisyonu kurulmasını ve konunun komisyona havale edilmesini istiyor. Biz, bu 15 günlük sürenin 1 aya çıkarılabileceğini de ilettik. Bütçe, ne olursa olsun bugün Meclis'ten oybirliğiyle geçirilecek.”

KDP Milletvekili Şerif Süleyman da “Biz, Iraklı diğer bileşenlerle bütçe konusunda anlaşmazlık yaşamıyoruz. Kürdistan bölgesi dahil tüm kentlerin nüfus sayısına göre bütçe alması lazım. Petrol ve gaz konusunda Kürdistan bölgesine ayrılan bazı ayrıcalıklar var. Anayasa'da belirtilen bu ayrıcalıklar göz ardı edilmemeli ve bütçede de yer almalı.” şeklinde konuştu.

Bağdat ve Erbil arasında bütçede yaşanan siyasi anlaşmazlığın diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Süleyman, Erbil’in görüşlerinin dikkate alınmadan bütçenin geçirilmesi halinde herhangi bir “siyasi tavır veya karar” almayacaklarını ve amaçlarının “tüm tarafları razı eden ulusal bir bütçenin Meclis'ten geçmesi” olduğunu kaydetti.

Irak hükümeti, 13 Mart tarihinde 2023, 2024 ve 2025 bütçelerini hazırlayarak Meclis'e göndermişti.

Yaklaşık 153 milyar dolarlık bütçe 66 maddeden oluşuyor. Söz konusu bütçede yaklaşık 276 milyar dolarlık açık bulunuyor.