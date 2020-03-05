İHA

Irak’ta geçen Şubat ayının sonunda görülmeye başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ülke genelinde artış göstermeye devam ediyor.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kerkük’te 2 ve Vasıt kentinde 1 kişi olmak üzere 3 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildiği ifade edilirken, ülke genelinde toplam koronavirüs vakasının 41’e yükseldiği duyuruldu. Açıklamada hastaların tedavilerinin devam ettiği belirtilirken, hasta yakınlarının da sağlık kontrollerine tabi tutuldukları ifade edildi.

Irak’ta bugüne kadar Bağdat’ta 2 ve Süleymaniye’de 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybetti.