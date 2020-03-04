Irak’ta koronavirüs vakasında ikinci ölüm

AA

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada başkent Bağdat’ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedr ise yaptığı yazılı açıklamada, Diyala ve Necef kentlerinde 3 kişide daha Kovid-19'a rastlandığını belirtti. Bedr, böylece Irak'taki vaka sayısının 35'e çıktığını ifade etti.

BÖLGEDE VAKALAR ARTIYOR

Umman Sağlık Bakanlığının açıklamasında da İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 2'si İranlı, 1'i Ummanlı 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısının 15'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, hastaların karantina altında tutulduğu aktarıldı.

LÜBNAN

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 14'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı önceki gün ülkede Kovid-19'a rastlanan kişi sayısını 13 olarak açıklamıştı.

CEZAYİR

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19 tespit edilen ailede 4 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görüldüğü Cezayir'de böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.