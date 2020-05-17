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Irak’ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi

Irak'ın Musul kentinden bir kümeste kuş gribine rastlanması sebebiyle 95 bin tavuğun itlaf edildiği açıklandı.

Kuş gribi
İHA

Irak’ın kuzeyindeki Musul kentinde bir kümeste kuş gribine rastlanması nedeniyle 95 bin tavuğun itlaf edildiği bildirildi.

Irak’ta Musul İl Tarım Müdürlüğü, kuş gribi vakasının rastlandığı Hemdaniye’de 65 bin ve Telkif’te ise 30 bin olmak üzere toplam 95 bin tavuğun itlaf edildiğini açıkladı.

Açıklamada virüsün göçmen kuşlardan bulaştığı ifade edildi. Musul’da kuş gribi testi bulunmadığı için testlerin Bağdat’ta yaptırıldığını belirten müdürlük, telef edilen tavukların derin çukurlara gömüldüğünü belirtti.

Irak Tarım Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Musul’da bir kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi vakasının tespit edildiğini bildirmişti.

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