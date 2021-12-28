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Irak’ta terör örgütü DEAŞ saldırısında 3 kişi öldü

Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3 ölü
Irak’ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3 ölü
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AA

Savunma Bakanlığı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin kentinin Tertar bölgesinde polis kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

DEAŞ mensuplarının kullandıkları araçtan kontrol noktasına otomatik silahlarla saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; saldırıdan hemen sonra teröristlerin hızla uzaklaştığı, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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