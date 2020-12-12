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Çelik'ten İran'a sert mesaj! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'a önemli mesajlar verdi. İşte Çelik'in mesajları...

"PUSULALARINI KAYBETMİŞLER"

"Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran’ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran’ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.

İran’ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran’a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.

"O SİYASİLER DÜŞMANLARINI SEVİNDİRİYOR"

Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran’ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SUSMAMIŞTI"

Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran’la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar.

"ÇARPIK ZİHNİYETLERİNİ SERGİLİYORLAR"

Gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz, gündür. Bundan rahatsız olanlar kendi zihiniyet çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar.

Cumhurbaşkanımız kardeş İran’ın zor zamanlardaki dostudur. Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken haddini aşan İranlı siyasetçiler saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar kendi ülkelerinin en büyük dostuna saldıran ve düşmanlarını sevindiren durumuna düşüyorlar.

"HAKSIZLIKLARA KARŞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımız haklının yanında yer almaya ve haksızlık karşısında susmamaya devam ediyor. Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan’la beraberiz. Haksızlıklara karşı kardeş İran’ın hakkını korumaya da devam edeceğiz."