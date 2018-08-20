İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunda milletvekillerinin son gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Cevad Zarif, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre Zarif, nükleer anlaşmanın ABD olmadan da Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ile devam edeceğini yineleyerek, AB ülkelerinin bu konuda daha somut ve pratik adımlar atması gerektiğini ifade etti.

AB ülkelerinin bankacılık ve İran’a yatırım yapacak şirketleri korumayla ilgili olumlu ve güzel adımlar attığını dile getiren Zarif, bu gibi adımların uygulama aşamasına geçmesinin ve daha fazla zaman kaybedilmemesinin kendileri için önem arz ettiğini kaydetti.

Zarif, AB ülkelerinin, ABD’ye kendi bakış açısını dayatması durumunda maliyetine katlanmak zorunda kalacağını göstermesinin herkes için faydalı olacağını savundu.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde hareket halindeki otomobil bir anda alev aldı. Araçtan inip uzaklaşan sürücü Muhammed U. (30) ile eşi ve kızı, otomobilin yanışını gözyaşlarıyla izledi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 27 Ağustos'a kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 28 Ağustos'a uzatılacağını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır." ifadesini kullandı.

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