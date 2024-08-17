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        İran: ABD, İsrail'in suç ortağı

        İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir "suç ortağı" kabul ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 01:40 Güncelleme: 17.08.2024 - 01:40
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        İran: ABD, İsrail'in suç ortağı
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        İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

        İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik Doha'da yapılan görüşmelerin gidişatı konusunda Katarlı Bakan ile görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Bakıri, "ABD ile İsrail'in müzakere masasındaki aldatma ve sahtekarlık girişimlerine dikkat çektiğini" ifade etti.

        Bakıri, ABD'yi Gazze'de ateşkes görüşmelerinde arabulucu değil, İsrail'e savaş silahları sağlayan bir suç ortağı kabul ettiklerini belirterek, Tel Aviv'i Gazze'deki saldırılarını durdurmaya zorlayacak şekilde tüm imkanların kullanılması gerektiğini kaydetti.

        İki Bakan, Doha’daki ateşkes görüşmelerinin dün başlamasından bu yana ikinci kez telefonda görüştü.

        Bakıri, dünkü görüşmede İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçlarının durdurulması için diplomatik girişimler dahil olmak üzere ortak çabalara devam edilmesinin önemini vurgulamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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