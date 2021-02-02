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İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşüyle ilgili sıkışmışlığın Avrupa'nın koordinasyonuyla çözüleceğini umuyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran ile Washington arasında nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sorunların, Avrupa Birliği'nin (AB) koordinasyonuyla çözülebileceğini söyledi.

İran, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönüşüyle ilgili sıkışmışlığın Avrupa'nın koordinasyonuyla çözüleceğini umuyor
AA

CNN televizyonuna konuşan Zarif, İran'ın Joe Biden başkanlığındaki yeni ABD yönetimiyle yeni ilişkilere hazır olduğunu belirtti.

İran'ın atacağı nükleer adımlara dikkati çeken Zarif, Biden yönetiminin, nükleer anlaşmaya yeniden dahil olması için "sınırlı bir fırsat penceresine" sahip olduğunu ifade etti.

ABD ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ilk adımı kimin atacağına dair sıkışmışlığın nasıl çözüleceğinin sorulması üzerine Zarif, anlaşmadaki sorunların AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in koordinatörlüğünü üstlendiği Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nda çözülebileceğini belirtti.

Taraflar arasındaki ihtilafların çözümü için anlaşmada Ortak Komisyon adlı mekanizmaya yer verildiğini hatırlatan Zarif, "Borrell, Ortak Komisyon Koordinatörü olarak şapkasını takabilir ve ABD ve İran tarafından atılması gereken adımların bir tür koreografisini yapabilir." dedi.

Zarif, İran'ın bir gün, en fazla bir hafta içerisinde nükleer faaliyetlerini anlaşmayla uyumlu hale getirebileceğini kaydetti.

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı. ABD'de göreve gelen Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.

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