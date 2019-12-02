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HaberlerEnerji

İran: ABD yaptırımına rağmen petrol satıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Eshaq Jahangiri ABD yaptırımlarına rağmen petrol ihraç etmeye devam ettiklerini belirtti.

İran petrol
Reuters

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Eshaq Jahangiri, ABD'nin Tahran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına rağmen, İran'ın petrolünü satmaya devam ettiğini ve Washington'un Tahran'a yönelik "azami baskısının" başarısız olduğunu belirtti.

'DİĞER ARAÇLARI' KULLANIYOR

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre Jahangiri, "Amerika'nın baskısına ... ve petrol ihracatımıza getirdiği yaptırımlara rağmen, dost ülkeler bile Amerika'nın cezalarından korkarak bizden ham petrol almaktan vazgeçtiğinde ... diğer araçları kullanarak petrolümüzü satmaya devam ediyoruz" dedi.

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