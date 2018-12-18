- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in iddialarını destekledikleri gerekçesiyle Batı ülkelerini eleştirdi. Zarif, şu ifadeleri paylaştı:
"Netanyahu, önce nükleer bomba fabrikasının yanında durup İran'ı yok etmekle tehdit etti. Şimdi de herhangi bir noktaya ulaşabilen saldırgan füzeleriyle övünüyor ve hala İran'ın caydırıcı ve savunma amaçlı füzelerinden yakınıyor. Batı da onun endişelerini papağan gibi tekrar ediyor."
İsrail Başbakanı Netanyahu, ağustos ayı sonunda Dimona'daki nükleer tesisi ziyaretinde Tahran yönetimini tehdit etmişti. Netanyahu dün de İsrail Havacılık Endüstrisi tesisine yaptığı ziyarette, "Ortadoğu'nun herhangi bir noktasını hedef alabilen ve başka hiçbir ülkenin sahip olmadığı kapasitede füzeler geliştirdiklerini" söylemişti. İsrail, resmen doğrulamasa da bölgede nükleer silahlara sahip tek ülke olarak biliniyor. Tel Aviv yönetimi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) imzalamayı da reddediyor.
ABD ve İsrail, İran'ın balistik füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini öne sürüyor.
BMGK, Fransa ve İngiltere'nin çağrısıyla 4 Aralık'ta kapalı kapılar ardında toplanarak, Tahran'ın balistik füze denemelerini ele almış ancak toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.
ABD'nin mayıs ayında tek taraflı olarak çekildiği İran ile varılan nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararı, İran'ın nükleer silah başlıkları taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili faaliyetlerde bulunmasını yasaklıyor. Tahran ise geliştirdiği füzelerin konvansiyonel olduğunu ve bu kararı ihlal etmediğini savunuyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.