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İran, bir nükleer tesisine 'terör saldırısının' gerçekleştiğini duyurdu

İran Atom Enerjisi Kurumu, pazar günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen enerji kesintisinin bir 'terör saldırısı' olduğunu açıkladı. İsrail basını ise Natanz nükleer tesisinde gerçekleşen bu olayın İsrail'in bir siber saldırısı olduğunu öne sürdü.

İran, bir nükleer tesisine 'terör saldırısının' gerçekleştiğini duyurdu
BBC TÜRKÇE
- Reuters
Natanz nükleer tesisinden geçen ekim ayına ait bir uydu görüntüsü

İran Atom Enerjisi Kurumu, pazar günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen enerji kesintisinin bir 'terör saldırısı' olduğunu açıkladı.

Bu gelişme, İran'ın aynı tesiste uranyum zengileştirme çalışmalarına başladığını cumartesi günü açıklamasının ardından geldi; bu durum 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı.

Diğer yandan İsrail basını, Natanz nükleer tesisinde gerçekleşen bu olayın İsrail'in bir siber saldırısı olduğunu öne sürdü.

İsrailli gazeteci Amichai Stein Twitter'dan paylaştığı mesajında, Natanz'da meydana gelen arızanın İsrail'in gerçekleştirdiği bir siber saldırı olduğunu kaleme aldı.

İsrail devlet radyosu Kan ise istihbarat kaynaklarına atıfta bulunarak İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın bir siber saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamasında İran ve müttefiklerine karşı sürdürülen mücadelenin büyük bir görev olduğunu söylemişti.

Ancak İran'da gerçekleşen olayla ilgili İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz'da bir 'nükleer terörizmin' meydana geldiğini aktardı.

Salihi, uluslararası camianın bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı harekete geçmesi gerektiğini ekledi.

İran basını yaralandığını öne sürdü

İran medyası pazar günü geçtiği haberlerde Natanz'daki elektrik dağıtım hattının bir kazaya yol açtığını yazmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kamalvandi, kazanın can kaybına ya da kontaminasyona yol açmadığını ifade etmişti.

Reuters haber ajansına göre İran medyası daha sonra Kamalvandi'nin Natanz nükleer tesisini ziyaret ederken bir kaza geçirdiğini, "başından yaralandığını ve bacağının kırıldığını" öne sürdü.

Geçen yıl temmuz ayında tesiste bir yangın meydana gelmiş, İran bunun da bir sabotaj olduğunu aktarmıştı.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ise ABD'nin eski başkanı Donald Trump imzasını geri çekmişti.

Bu anlaşmanın tekrar devreye girmesi için diplomatik çabalar yürütülüyordu.

İranlı geçen yıl nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden de İsrail'i sorumlu tuttu.

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